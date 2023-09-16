У Львові кіт зачинив господарку на балконі: довелося викликати патрульних, відео

Патрульні, які приїхали на виклик були здивовані, адже винуватцем події став кіт.

У Львові патрульні звільнили з балкону 65-річну жінку, яку закрив там кіт.

За допомогою до правоохоронців звернулася небайдужа мешканка багатоповерхівки. Вона повідомила, що її сусідка дві години зачинена на балконі, а нещодавно перенесла складну операцію, тож хвилювання жінки було вкрай небажаним.

Патрульні, які приїхали на виклик були здивовані, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню.

Поліцейські намагалися різними способами потрапити до помешкання та потім все ж вдалося знайти драбину. Патрульний піднявся до квартири на другому поверсі через вікно та звільнив жінку з пастки.

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