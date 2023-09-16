В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с людьми: есть жертвы

Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, сообщает Офис Генерального прокурора.
Инцидент произошел на дороге вблизи села Стрелечье. Предварительно, враг стрелял из ПТКР.
На сегодня известно о двух погибших - мужчине и женщине. Также получил ранение 73-летний гражданский мужчина.
Кроме того, захватчики обстреляли из артиллерии село Петропавловка Купянского района. В результате обстрела получил ранения гражданский мужчина, а также был поврежден автомобиль.
На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники.
Напомним, что российские оккупанты нанесли 5 ударов по Холодногорскому району Харькова.
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