В Одессе электротранспорт частично будет работать во время комендантского часа

Электротранспорт, который курсирует вокруг железнодорожного вокзала, частично будет работать в ночное время.

В Одессе с 18 сентября электротранспорт частично будет работать во время комендантского часа - соответствующий приказ подписали военное командование и руководство ОГА. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Люди, которые приезжают на международных автобусных рейсах, вынуждены до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала.

Городским властям поручено продолжить работу трамвайного маршрута № 7 сообщением 11 ст. Люстдорфской дороги - ул. Паустовского и троллейбусного маршрута № 8 сообщением завод Суперфосфатный - Железнодорожный вокзал в ночное время суток.

Теперь каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 они будут начинать движение по своим маршрутам", - заявил Кипер.

Нацполиция должна обеспечить охрану правопорядка на этих рейсах и патрулировать в каждом подвижном составе.

Комендантский час в Одесской области действует с 00:00 до 05:00.

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