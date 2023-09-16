Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Британии отметило, что членство в ЧВК «Вагнер» или его активная поддержка будет квалифицироваться как уголовное правонарушение, за которое предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы.

Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом сказано на сайте правительства страны.

"Российская организация наемников ЧВК "Вагнера" была запрещена как террористическая организация сегодня, 15 сентября, после того как в среду (6 сентября) в парламенте был вынесен соответствующий приказ", - говорится в заявлении.

В Британии будет караться как уголовное преступление принадлежность к группе "Вагнера" или ее активная поддержка. За это можно получить до 14 лет тюрьмы, а также штраф.

Ранее мы писали, что парламентская Ассамблея ОБСЕ признала рф спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" - террористами.

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