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Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

23:58, 16 сентября 2023
Правительство Британии отметило, что членство в ЧВК «Вагнер» или его активная поддержка будет квалифицироваться как уголовное правонарушение, за которое предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы.
Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
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Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом сказано на сайте правительства страны.

"Российская организация наемников ЧВК "Вагнера" была запрещена как террористическая организация сегодня, 15 сентября, после того как в среду (6 сентября) в парламенте был вынесен соответствующий приказ", - говорится в заявлении.

В Британии будет караться как уголовное преступление принадлежность к группе "Вагнера" или ее активная поддержка. За это можно получить до 14 лет тюрьмы, а также штраф.

Ранее мы писали, что парламентская Ассамблея ОБСЕ признала рф спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" - террористами.

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