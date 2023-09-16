Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом сказано на сайте правительства страны.
"Российская организация наемников ЧВК "Вагнера" была запрещена как террористическая организация сегодня, 15 сентября, после того как в среду (6 сентября) в парламенте был вынесен соответствующий приказ", - говорится в заявлении.
В Британии будет караться как уголовное преступление принадлежность к группе "Вагнера" или ее активная поддержка. За это можно получить до 14 лет тюрьмы, а также штраф.
Ранее мы писали, что парламентская Ассамблея ОБСЕ признала рф спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" - террористами.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.