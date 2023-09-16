Велика Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Про це йдеться на сайті уряду країни.
"Російська організація найманців ПВК "Вагнера" була заборонена як терористична організація сьогодні, 15 вересня, після того, як у середу (6 вересня) в парламенті було винесено відповідний наказ", - йдеться в заяві.
У Британії буде каратися як кримінальний злочин належність до групи "Вагнера" або її активна підтримка. За це можна отримати до 14 років ув’язнення, а також штраф.
Раніше ми писали, що парламентська Асамблея ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористами.
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