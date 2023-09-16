Уряд Британії зазначив, що членство в ПВК «Вагнер» або його активна підтримка буде кваліфікуватися як кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання до 14 років позбавлення волі.

Велика Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Про це йдеться на сайті уряду країни.

"Російська організація найманців ПВК "Вагнера" була заборонена як терористична організація сьогодні, 15 вересня, після того, як у середу (6 вересня) в парламенті було винесено відповідний наказ", - йдеться в заяві.

У Британії буде каратися як кримінальний злочин належність до групи "Вагнера" або її активна підтримка. За це можна отримати до 14 років ув’язнення, а також штраф.

Раніше ми писали, що парламентська Асамблея ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористами.

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