Застосунок «Lookout» від Google, який допомагає людям з вадами зору озвучувати текст, відтепер доступний українською

Користувачі зможуть застосувати один із трьох режимів: «Текст», «Документи» та «Вивчення об’єктів навколо»:

Джерело фото: youtube.com

Застосунок «Lookout» від Google, який допомагає людям з вадами зору озвучувати текст, став доступним українською. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Як зазначається, Google випустила застосунок ще у 2018 році. Проте 6 вересня в офіційному блозі компанії з’явилося повідомлення про реліз українськомовної версії.

Користувачі зможуть застосувати один із трьох режимів: «Текст», «Документи» та «Вивчення об’єктів навколо»:

Режим тексту (увімкнений в додатку за замовчуванням) найкраще підійде, коли користувачу потрібно озвучити невелику кількість тексту. У цьому режимі можна сортувати пошту або розпізнавати вказівники й вивіски.

Режим документа дозволяє озвучувати цілі сторінки з надрукованим або рукописним текстом.

Режим дослідження завдяки камері дозволяє ідентифікувати обʼєкти довкола, що може бути особливо корисним, якщо людина з вадами зору опинилася в незнайомому місці.

Загалом додаток «Lookout» доступний 24 мовами. Найповніший функціонал має англомовна версія – її користувачі, наприклад, можуть завдяки смартфону розпізнавати номінал банкнот, зчитувати штрих-коди пакування харчових продуктів або графічні зображення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.