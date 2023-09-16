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  1. В Україні

Український рятувальник за 12 годин пробіжить 100 км в бойовому спорядженні пожежника

22:31, 16 вересня 2023
Забіг присвячується пам'яті загиблих колег-рятувальників та цивільних людей, які стали жертвами російських атак.
Український рятувальник за 12 годин пробіжить 100 км в бойовому спорядженні пожежника
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Український рятувальник пробіжить в бойовому спорядженні пожежника ультрамарафонську дистанцію в 100 км. Дистанцію планується подолати протягом 12 годин, що буде новим рекордом України.

Як розповіли у ДСНС, це благодійний захід, мета якого показати світові масштаб ворожих ракетних атак на столицю. Забіг присвячується пам'яті загиблих колег-рятувальників та цивільних людей, які стали жертвами російських атак.

Протягом ультрамарафону буде організований благодійний збір на потреби рятувальників ДСНС України. Також заплановано, що протягом маршруту до рятувальника долучатимуться українські зірки шоу-бізнесу та колеги, кожен з яких пробіжить разом з ним частину дистанції.

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