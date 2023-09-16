Украинский спасатель за 12 часов пробежит 100 км в боевом снаряжении пожарного

Забег посвящается памяти погибших коллег-спасателей и гражданских людей, ставших жертвами российских атак.

Украинский спасатель пробежит в боевом снаряжении пожарного ультрамарафонскую дистанцию в 100 км. Дистанцию планируется преодолеть в течение 12 часов, что станет новым рекордом Украины.

Как рассказали в ГСЧС, это благотворительное мероприятие, цель которого показать миру масштаб вражеских ракетных атак на столицу. Забег посвящается памяти погибших коллег-спасателей и гражданских людей, ставших жертвами российских атак.

В течение ультрамарафона будет организован благотворительный сбор на нужды спасателей ГСЧС Украины. Также запланировано, что в течение маршрута к спасателю будут присоединяться украинские звезды шоу-бизнеса и коллеги, каждый из которых пробежит вместе с ним часть дистанции.

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