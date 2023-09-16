Приложение «Lookout» от Google, которое помогает людям с недостатками зрения озвучивать текст, теперь доступный на украинском

Пользователи смогут применить один из трех режимов: «Текст», «Документы» и «Изучение объектов вокруг».

Источник фото: youtube.com

Приложение «Lookout» от Google, которое помогает людям с недостатками зрения озвучивать текст, стало доступным на украинском языке. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как отмечается, Google выпустила приложение еще в 2018 году. Однако 6 сентября в официальном блоге компании появилось сообщение о релизе украиноязычной версии.

Пользователи смогут применить один из трех режимов: «Текст», «Документы» и «Изучение объектов вокруг».

Режим текста (включен в приложении по умолчанию) лучше всего подойдет, когда пользователю нужно озвучить небольшое количество текста. В этом режиме можно сортировать почту или распознавать указатели и вывески.

Режим документа позволяет озвучивать целые страницы с напечатанным или рукописным текстом.

Режим исследования благодаря камере позволяет идентифицировать окружающие объекты, что может быть особенно полезным, если человек с недостатками зрения оказался в незнакомом месте.

В общей сложности приложение «Lookout» доступно на 24 языках. Самый полный функционал имеет англоязычная версия – ее пользователи, например, могут благодаря смартфону распознавать номинал банкнот, считывать штрих-коды упаковки пищевых продуктов или графические изображения.

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