Президент Финляндии заявил об «огромном» риске применения ядерного оружия в войне рф против Украины

рф может применить ядерное оружие, считает президент Финляндии.

Фото: hromadske.radio

Президент Финляндии Сауле Нииностио призвал Европу быть осмотрительной по поводу рисков эскалации полномасштабной войны россии против Украины и заявил об очень высоком риске применения ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

«Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен», - сказал он.

Также он выступил в защиту осторожной политики таких государств, как США и Германия, по предоставлению Украине того или иного вооружения, в частности, для ударов по оккупированному россией Крыму.

«Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет… И я просто хотел бы отметить: если будет эскалация к великой войне, это будет мировая война, и тогда ядерный риск становится явно больше», – заявил президент Финляндии.

Ранее сообщалось, что россия манипулирует непригодным ядерным оружием на территории Белоруссии, – Буданов.

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