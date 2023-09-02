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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

россия манипулирует непригодным ядерным оружием на территории Белоруссии, – Буданов

13:19, 2 сентября 2023
В глобальной игре россия уже не играет – играют ею, – Буданов.
россия манипулирует непригодным ядерным оружием на территории Белоруссии, – Буданов
Источник фото: BBC
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что первые российские ядерные боеголовки были доставлены на территорию беларуси буквально несколько дней назад. Об этом он сказал в интервью «1+1».

По прогнозам Главы ГУР, риск применения ядерного оружия с территории беларуси – отсутствует.

«Это большая геополитическая игра. Какой смысл размещать ядерное оружие в Беларуси? Когда [россияне] говорят, что это в противовес блоку НАТО, то какой смысл ставить ядерное оружие на передовой линии - оно будет либо уничтожено, либо захвачено», – сказал Буданов.

Он отметил, что ядерные боеголовки к «Точке-У» являются еще советскими и были на утилизации. А сейчас «росатом» их снимает с утилизации, формально продлив срок годности на 1 год, написав, что «еще год можно». Теперь их якобы пригодными загоняют в беларусь. По его словам, указанный фактор россия также может использовать для манипуляций и шантажа в беларуси.

«Через год россияне скажут: мол, срок годности вышел - давайте что-то для нас делайте, или мы забираем [боеголовки]», – сказал руководитель разведки.

Кроме боеголовок к «Точке-У», россияне также разместили в Беларуси ядерные бомбы к самолетам Су-24М, что является еще одним свидетельством попыток кремля играть в глобальную политическую игру.

«Это исключительно такое средство для повышения ставок в большой геополитической игре: россия верит, что она до сих пор в нее играет, а она уже не играет – это ею уже играют. Это последние потуги», – заявил Буданов.

В заключение он добавил, что «Крым будет возвращен. Никакая россия там быть не может. Крым – это наше и больше ничье».

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