россия манипулирует непригодным ядерным оружием на территории Белоруссии, – Буданов

В глобальной игре россия уже не играет – играют ею, – Буданов.

Источник фото: BBC

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что первые российские ядерные боеголовки были доставлены на территорию беларуси буквально несколько дней назад. Об этом он сказал в интервью «1+1».

По прогнозам Главы ГУР, риск применения ядерного оружия с территории беларуси – отсутствует.

«Это большая геополитическая игра. Какой смысл размещать ядерное оружие в Беларуси? Когда [россияне] говорят, что это в противовес блоку НАТО, то какой смысл ставить ядерное оружие на передовой линии - оно будет либо уничтожено, либо захвачено», – сказал Буданов.

Он отметил, что ядерные боеголовки к «Точке-У» являются еще советскими и были на утилизации. А сейчас «росатом» их снимает с утилизации, формально продлив срок годности на 1 год, написав, что «еще год можно». Теперь их якобы пригодными загоняют в беларусь. По его словам, указанный фактор россия также может использовать для манипуляций и шантажа в беларуси.

«Через год россияне скажут: мол, срок годности вышел - давайте что-то для нас делайте, или мы забираем [боеголовки]», – сказал руководитель разведки.

Кроме боеголовок к «Точке-У», россияне также разместили в Беларуси ядерные бомбы к самолетам Су-24М, что является еще одним свидетельством попыток кремля играть в глобальную политическую игру.

«Это исключительно такое средство для повышения ставок в большой геополитической игре: россия верит, что она до сих пор в нее играет, а она уже не играет – это ею уже играют. Это последние потуги», – заявил Буданов.

В заключение он добавил, что «Крым будет возвращен. Никакая россия там быть не может. Крым – это наше и больше ничье».

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