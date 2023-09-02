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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

  1. У світі

росія маніпулює непридатною ядерною зброєю на території білорусії, – Буданов

13:19, 2 вересня 2023
У глобальній грі росія вже не грає – грають нею, – Буданов.
росія маніпулює непридатною ядерною зброєю на території білорусії, – Буданов
Джерело фото: BBC
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію білорусі буквально кілька днів тому. Про це він сказав в інтерв’ю «1+1».

За прогнозами Глави ГУР, ризик застосування ядерної зброї з території білорусі ― відсутній.

«Це велика геополітична гра. Який сенс розміщувати ядерну зброю у білорусі? Коли [росіяни] кажуть, що це на противагу блоку НАТО, то який сенс ставити ядерну зброю на передовій лінії ― вона буде або знищена, або захоплена», – сказав Буданов.

Він зазначив, що ядерні боєголовки до «Точки-У» є ще радянськими та були на утилізації. А зараз «росатом» їх знімає з утилізації, формально продовживши термін придатності на 1 рік, написавши, що «ще рік можна». Тепер їх нібито придатними заганяють у білорусь. За його словами, вказаний фактор росія також може використати для маніпуляцій та шантажу у білорусі.

«Серез рік росіяни скажуть: мовляв, термін придатності вийшов ― давайте щось для нас робіть, або ми забираємо [боєголовки]», – сказав керівник розвідки.

Крім боєголовок до «Точки-У», росіяни також розмістили в Білорусі ядерні бомби до літаків Су-24М, що є ще одним свідченням спроб кремля грати у глобальну політичну гру.

«Це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі: росія вірить, що вона досі в неї грає, а вона вже не грає ― це нею вже грають. Це останні потуги», – заявив Буданов.

На останок він додав, що «Крим буде повернуто. Жодна росія там бути не може. Крим ― це наше і більше нічиє».

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