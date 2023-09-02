росія маніпулює непридатною ядерною зброєю на території білорусії, – Буданов

У глобальній грі росія вже не грає – грають нею, – Буданов.

Джерело фото: BBC

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію білорусі буквально кілька днів тому. Про це він сказав в інтерв’ю «1+1».

За прогнозами Глави ГУР, ризик застосування ядерної зброї з території білорусі ― відсутній.

«Це велика геополітична гра. Який сенс розміщувати ядерну зброю у білорусі? Коли [росіяни] кажуть, що це на противагу блоку НАТО, то який сенс ставити ядерну зброю на передовій лінії ― вона буде або знищена, або захоплена», – сказав Буданов.

Він зазначив, що ядерні боєголовки до «Точки-У» є ще радянськими та були на утилізації. А зараз «росатом» їх знімає з утилізації, формально продовживши термін придатності на 1 рік, написавши, що «ще рік можна». Тепер їх нібито придатними заганяють у білорусь. За його словами, вказаний фактор росія також може використати для маніпуляцій та шантажу у білорусі.

«Серез рік росіяни скажуть: мовляв, термін придатності вийшов ― давайте щось для нас робіть, або ми забираємо [боєголовки]», – сказав керівник розвідки.

Крім боєголовок до «Точки-У», росіяни також розмістили в Білорусі ядерні бомби до літаків Су-24М, що є ще одним свідченням спроб кремля грати у глобальну політичну гру.

«Це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі: росія вірить, що вона досі в неї грає, а вона вже не грає ― це нею вже грають. Це останні потуги», – заявив Буданов.

На останок він додав, що «Крим буде повернуто. Жодна росія там бути не може. Крим ― це наше і більше нічиє».

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