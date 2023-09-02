Заплатив за побачення 85 000 грн, а вона — заміжня: на Тернопільщині чоловік заявив на «шахрайку» з сайту знайомств

У Тернопільській області до поліції звернувся чоловік із заявою про шахрайство. Дівчина, з якою він спілкувався на сайті знайомств, видурила у нього 85 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Встановлено, що зловмисницею виявилася 19-річна жителька району. На сайті знайомств вона зареєструвалася під чужим іменем та прикріпила чуже фото. При цьому вона не повідомила про те, що вже заміжня.

За обіцяні зустрічі він платив гроші дівчині. А та була щедра на слова та обіцянки, за це й отримувала чималі кошти. Загалом – 85 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили провадження за 1 статті 190 ККУ - шахрайство. Триває слідство.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині викрили неповнолітню шахрайку, яка збирала кошти нібито на тепловізор для ЗСУ.