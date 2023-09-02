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Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет

Представитель Зеленского Федор Вениславский зарегистрировал анонсированный законопроект об отмене отсрочки для мужчин, решивших получать второе высшее образование после 30 лет.

Вопрос осуществления онлайн-трансляций заседаний ВСП оставят на усмотрение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия сможет не осуществлять онлайн-трансляцию, если есть мотивированное ходатайство судьи.

Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

Голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным

Решение по дисциплинарному делу судьи предлагается принимать открытым поименным голосованием простым большинством голосов, - Комитет рекомендовал правки ко второму чтению.

  1. В Украине

Заплатил за свидание 85 000 грн, а она — замужем: на Тернопольщине мужчина заявил на «мошенницу» с сайта знакомств

16:20, 2 сентября 2023
По словам мужчины, девушка требовала платить ей за свидание.
Заплатил за свидание 85 000 грн, а она — замужем: на Тернопольщине мужчина заявил на «мошенницу» с сайта знакомств
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В Тернопольской области в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Девушка, с которой он общался на сайте знакомств, выманила у него 85 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница района. На сайте знакомств она зарегистрировалась под чужим именем и прикрепила чужое фото. При этом она не сообщила о том, что уже замужем.

За обещанные встречи он платил деньги девушке. А та была щедра на слова и обещания, за это и получала немалые средства. В общей сложности – 85 тысяч гривен.

Правоохранители начали производство по 1 статье 190 УКУ – мошенничество. Продолжается следствие.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине разоблачили несовершеннолетнюю мошенницу, которая собирала средства якобы на тепловизор для ВСУ.

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