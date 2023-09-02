Заплатил за свидание 85 000 грн, а она — замужем: на Тернопольщине мужчина заявил на «мошенницу» с сайта знакомств

По словам мужчины, девушка требовала платить ей за свидание.

В Тернопольской области в полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Девушка, с которой он общался на сайте знакомств, выманила у него 85 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница района. На сайте знакомств она зарегистрировалась под чужим именем и прикрепила чужое фото. При этом она не сообщила о том, что уже замужем.

За обещанные встречи он платил деньги девушке. А та была щедра на слова и обещания, за это и получала немалые средства. В общей сложности – 85 тысяч гривен.

Правоохранители начали производство по 1 статье 190 УКУ – мошенничество. Продолжается следствие.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине разоблачили несовершеннолетнюю мошенницу, которая собирала средства якобы на тепловизор для ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.