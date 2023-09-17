Президент Фінляндії заявив про «величезний» ризик застосування ядерної зброї у війні рф проти України

рф може застосувати ядерну зброю, вважає президент Фінляндії.

Фото: hromadske.radio

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо закликав Європу бути обачною щодо ризиків ескалації повномасштабної війни росії проти України й заявив про дуже високий ризик застосування ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

«Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний», - сказав він.

Також він виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому росією Криму.

«Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не несе… І я просто хотів би зазначити: якщо буде ескалація до великої війни, це буде світова війна, і тоді ядерний ризик стає явно більшим», – заявив президент Фінляндії.

Раніше ми писали, що росія маніпулює непридатною ядерною зброєю на території білорусії, – Буданов.

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