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  1. В Украине

Зеленский заявил, что знает, где ВСУ собираются мощно прорвать линию обороны россиян

10:56, 18 сентября 2023
Зеленский заявил, что знает место возможной атаки на фронте, но не раскроет его СМИ.
Зеленский заявил, что знает, где ВСУ собираются мощно прорвать линию обороны россиян
Источник фото: ukrinform
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем интервью американскому телеканалу CBS, что располагает информацией о потенциальном месте атаки Сил обороны Украины на фронте. Однако он отказался раскрывать эту информацию СМИ.

По словам Зеленского, некоторые из союзников Украины, включая других лидеров стран, могут не понимать, «что такое идти вперед там, где около 200 000 военных россиян – это на востоке».

«Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать – и мощно прорвать» – сказал Президент.

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