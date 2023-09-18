Рада на этой неделе уволит Шуфрича с должности главы комитета по вопросам свободы слова – нардеп

В Раде планируют найти механизм отзыва Нестора Шуфрича с должности главы комитета ВР по свободе слова.

Фото: ukrinform.com

Верховная Рада на этой неделе планирует уволить народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Ну и говорят на этой неделе Рада уволит должность Председателя Комитета по вопросам свободы слова, которую сейчас занимает Нестор Шуфрич.

Ждем постановление на сайте (хотя там уже есть несколько из прошедшей сессии)», – написал он.

Ранее первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщал, что парламент найдет механизмы отзыва Нестора Шуфрича с должности главы комитета ВР по свободе слова, если он сам не напишет заявление о сложении соответствующих полномочий.

«У нас есть несколько проектов постановлений (отзыв Шуфрича с поста председателя комитета ВР по вопросам свободы слова – ред.). Следует определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не отвечает ни одно, создать новоею. Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он этого не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале», – заявлял Корниенко в комментарии Укринформу.

Как мы сообщали, действующему народному депутату Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

СБУ, ГБР и ОГП сообщили, что собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

Добавим, суд в Киеве взял под арест нардепа Нестора Шуфрича без возможности внесения залога.

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