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  1. В Україні

Рада цього тижня звільнить Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова – нардеп

11:05, 18 вересня 2023
У Раді планують знайти механізм відкликання Нестора Шуфрича з посади голови Комітету ВР зі свободи слова.
Рада цього тижня звільнить Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова – нардеп
Фото: ukrinform.com
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Верховна Рада цього тижня планує звільнити народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Ну і говорять на цьому тижні Рада звільнить посаду Голови Комітету з питань свободи слова яку зараз займає Нестор Шуфрич.

Чекаємо постанову на сайті (хоча там вже є декілька з минулої сесії)», – написав він.

Раніше перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомляв, що парламент знайде механізми відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.

«У нас є кілька проєктів постанов (щодо відкликання Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова – ред.). Треба визначити, яка з них більше відповідає регламенту. Якщо не відповідає жодна, створити нову. Звичайно, було би ідеально, щоб він сам написав заяву на складання повноважень, бо він технічно найближчі 60 днів, напевно, не зможе бути якісним головою комітету... Якщо він це не зробить, ми знайдемо механізми, як це зробити в залі», – заявляв Корнієнко у коментарі Укрінформу.

Як ми повідомляли, чинному народному депутату Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

СБУ, ДБР та ОГП повідомили, що зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

Додамо, суд у Києві взяв під арешт нардепа Нестора Шуфрича без можливості внесення застави.

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