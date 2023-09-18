Зеленський заявив, що знає, де ЗСУ збираються потужно прорвати лінію оборони росіян

Зеленський заявив, що знає місце можливої атаки на фронті, але не розкриє його ЗМІ.

Джерело фото: ukrinform

Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму інтерв'ю американському телеканалу CBS, що має інформацію про потенційне місце атаки Сил оборони України на фронті. Однак він відмовився розкривати цю інформацію ЗМІ.

За словами Зеленського, деякі із союзників України, включаючи інших лідерів країн, можуть не розуміти, «що таке йти вперед там, де близько 200 000 військових росіян – це на сході».

«Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати – і потужно прорвати», – сказав Президент.

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