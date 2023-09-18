Киевлянина оштрафовали на 119 гривен за приставание к женщине в метро

Мужчина должен заплатить судебный сбор в размере 536 гривен.

Печерский районный суд Киева оштрафовал жителя столицы, который в метро приставал к женщине и касался ее. Сумма штрафа составила 119 грн. Об этом говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 10 августа. На эскалаторе станции метро «Печерская» мужчина погладил женщину по наружной части бедра левой ноги. В ответ она сделала замечание. Нарушитель показал непристойный жест в виде среднего пальца.

Суд оценил этот поступок как мелкое хулиганство.

Мужчина искренне раскаялся и подтвердил детали инцидента, изложенные в админпротоколе.

Кроме штрафа, он также должен заплатить 536,8 грн судебного сбора.

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