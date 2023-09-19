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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

  1. В Украине

Разбрасывал саморезы перед колоннами ВСУ: коллаборант получил 15 лет тюрьмы

10:06, 19 сентября 2023
Злоумышленник также собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны
Разбрасывал саморезы перед колоннами ВСУ: коллаборант получил 15 лет тюрьмы
Фото: gp.gov.ua
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Суд признал жителя Лимана в Донецкой области виновным в коллаборационной деятельности. Мужчина был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества, передает Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что недовольный деоккупацией г. Лимана в мае 2023 года мужчина связался со своим знакомым, с которым когда-то учился в школе. Им оказался наводчик танковой роты тактической группы «Купол» одной из мотострелковых бригад «днр».

«Во время общения в запрещенной российской соцсети осужденный охотно присылал ему информацию с данными о местонахождении ВСУ и блокпоста на территории населенного пункта. В одном из таких сообщений мужчина раскрыл координаты местонахождения бомбоубежища, в котором скрывались люди», - говорится в сообщении.

Во время одного из допросов мужчина также признался, что специально разбрасывал по дорогам саморезы, чтобы пробить шины автомобилей украинских защитников. За такую «приверженность» оккупационная администрация назначила его обычным кладовщиком одного из местных складов.

Приговора суда житель г. Лимана, который так и не признал свою вину, ждал под стражей.

Ранее сообщалось, что киевлянин в телеграм-канале опубликовал расположение техники и подразделений ВСУ, за что был приговорен к 15 годам заключения.

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