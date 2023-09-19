Разбрасывал саморезы перед колоннами ВСУ: коллаборант получил 15 лет тюрьмы

Злоумышленник также собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны

Фото: gp.gov.ua

Суд признал жителя Лимана в Донецкой области виновным в коллаборационной деятельности. Мужчина был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества, передает Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что недовольный деоккупацией г. Лимана в мае 2023 года мужчина связался со своим знакомым, с которым когда-то учился в школе. Им оказался наводчик танковой роты тактической группы «Купол» одной из мотострелковых бригад «днр».

«Во время общения в запрещенной российской соцсети осужденный охотно присылал ему информацию с данными о местонахождении ВСУ и блокпоста на территории населенного пункта. В одном из таких сообщений мужчина раскрыл координаты местонахождения бомбоубежища, в котором скрывались люди», - говорится в сообщении.

Во время одного из допросов мужчина также признался, что специально разбрасывал по дорогам саморезы, чтобы пробить шины автомобилей украинских защитников. За такую «приверженность» оккупационная администрация назначила его обычным кладовщиком одного из местных складов.

Приговора суда житель г. Лимана, который так и не признал свою вину, ждал под стражей.

Ранее сообщалось, что киевлянин в телеграм-канале опубликовал расположение техники и подразделений ВСУ, за что был приговорен к 15 годам заключения.

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