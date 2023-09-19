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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. В Україні

Розкидав саморізи перед колонами ЗСУ: колаборант отримав 15 років тюрми

10:06, 19 вересня 2023
Зловмисник також збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони.
Розкидав саморізи перед колонами ЗСУ: колаборант отримав 15 років тюрми
Фото: gp.gov.ua
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Суд визнав мешканця Лиману на Донеччині винним у колабораційній діяльності. Чоловіка було засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, передає Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що невдоволений деокупацією м. Лиману у травні 2023 року чоловік зв’язався зі своїм знайомим, з яким колись навчався у школі. Ним виявився навідник танкової роти тактичної групи «Купол» однієї з мотострілкових бригад «днр».

«Під час спілкування у забороненій російській соцмережі засуджений охоче надсилав йому інформацію з даними про місця розташування ЗСУ й блокпосту на території населеного пункту. В одному з таких повідомлень чоловік розкрив координати місцезнаходження бомбосховища, у якому ховались люди», - сказано у повідомленні.

Під час одного з допитів чоловік також зізнався, що спеціально розкидав по дорогах саморізи аби пробити шини автівок українських захисників. За таку «відданість» окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.

На вирок суду мешканець м. Лиману, який так і не визнав свою провину, чекав під вартою.

Раніше ми писали, що киянин у телеграм-каналі опублікував розташування техніки та підрозділів ЗСУ, за що був засуджений до 15 років ув’язнення.

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