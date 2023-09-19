Розкидав саморізи перед колонами ЗСУ: колаборант отримав 15 років тюрми

Зловмисник також збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони.

Фото: gp.gov.ua

Суд визнав мешканця Лиману на Донеччині винним у колабораційній діяльності. Чоловіка було засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, передає Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що невдоволений деокупацією м. Лиману у травні 2023 року чоловік зв’язався зі своїм знайомим, з яким колись навчався у школі. Ним виявився навідник танкової роти тактичної групи «Купол» однієї з мотострілкових бригад «днр».

«Під час спілкування у забороненій російській соцмережі засуджений охоче надсилав йому інформацію з даними про місця розташування ЗСУ й блокпосту на території населеного пункту. В одному з таких повідомлень чоловік розкрив координати місцезнаходження бомбосховища, у якому ховались люди», - сказано у повідомленні.

Під час одного з допитів чоловік також зізнався, що спеціально розкидав по дорогах саморізи аби пробити шини автівок українських захисників. За таку «відданість» окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.

На вирок суду мешканець м. Лиману, який так і не визнав свою провину, чекав під вартою.

Раніше ми писали, що киянин у телеграм-каналі опублікував розташування техніки та підрозділів ЗСУ, за що був засуджений до 15 років ув’язнення.

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