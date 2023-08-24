15 років ув’язнення за «злив» позицій ЗСУ: прокуратура відстояла вирок киянину

У резонансній справі державної зради під час війни, апеляційний суд підтвердив рішення, винесене Київським районним судом, і встановив строк позбавлення волі тривалістю 15 років для мешканця Києва. Прокуратура успішно відстояла позицію щодо цього вироку, – повідомляє Київська міська прокуратура.
Упродовж розгляду справи прокурори довели, що обвинувачений під час воєнного стану виступав проти національних інтересів України. Він створив телеграм-канал, який активно розповсюджував матеріали з антиукраїнським спрямуванням. Серед його аудиторії були навіть особи збройних сил держави-агресора.
Крім того, засуджений розмістив інформацію про місце розташування української військової техніки та підрозділів на своєму телеграм-каналі. Ця інформація потрапила до ворога, що призвело до обстрілів з важкої артилерії. Жертвами стали двоє людей, а ще четверо отримали поранення.
Затримання обвинуваченого відбулося у березні 2022 року, а після вивчення всіх обставин подій, 6 лютого 2023 року, Солом’янський районний суд міста Києва виніс вирок, засудивши чоловіка до 15 років позбавлення волі.
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