15 років ув’язнення за «злив» позицій ЗСУ: прокуратура відстояла вирок киянину

Киянин у телеграм-каналі опублікував розташування техніки та підрозділів ЗСУ, за що був засуджений до 15 років ув’язнення.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У резонансній справі державної зради під час війни, апеляційний суд підтвердив рішення, винесене Київським районним судом, і встановив строк позбавлення волі тривалістю 15 років для мешканця Києва. Прокуратура успішно відстояла позицію щодо цього вироку, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Упродовж розгляду справи прокурори довели, що обвинувачений під час воєнного стану виступав проти національних інтересів України. Він створив телеграм-канал, який активно розповсюджував матеріали з антиукраїнським спрямуванням. Серед його аудиторії були навіть особи збройних сил держави-агресора.

Крім того, засуджений розмістив інформацію про місце розташування української військової техніки та підрозділів на своєму телеграм-каналі. Ця інформація потрапила до ворога, що призвело до обстрілів з важкої артилерії. Жертвами стали двоє людей, а ще четверо отримали поранення.

Затримання обвинуваченого відбулося у березні 2022 року, а після вивчення всіх обставин подій, 6 лютого 2023 року, Солом’янський районний суд міста Києва виніс вирок, засудивши чоловіка до 15 років позбавлення волі.

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