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15 лет заключения за «слив» позиций ВСУ: прокуратура отстояла приговор киевлянину

21:44, 24 августа 2023
Киевлянин в телеграм-канале опубликовал расположение техники и подразделений ВСУ, за что был приговорен к 15 годам заключения.
15 лет заключения за «слив» позиций ВСУ: прокуратура отстояла приговор киевлянину
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В резонансном деле государственной измены во время войны, апелляционный суд подтвердил решение, вынесенное Киевским районным судом, и установил срок лишения свободы продолжительностью 15 лет для жителя Киева. Прокуратура успешно отстояла позицию по этому приговору, – сообщает Киевская городская прокуратура.

В течение рассмотрения дела прокуроры доказали, что обвиняемый во время военного положения выступал против национальных интересов Украины. Он создал телеграмм-канал, который активно распространял материалы с антиукраинским направлением. Среди его аудитории были даже лица вооруженных сил государства-агрессора.

Кроме того, осужденный разместил информацию о месте расположения украинской военной техники и подразделений на своем телеграмм-канале. Эта информация попала к врагу, что привело к обстрелам из тяжелой артиллерии. Жертвами стали два человека, а еще четверо получили ранения.

Задержание обвиняемого произошло в марте 2022 года, а после изучения всех обстоятельств событий, 6 февраля 2023 года, Соломенский районный суд города Киева вынес приговор, приговорив мужчину к 15 годам лишения свободы.

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