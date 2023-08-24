У Высшего совета правосудия появился чат-бот: что он предлагает

В настоящее время программа работает в тестовом режиме.

В Высшем совете правосудия заработал чат-бот. Его внедрили для автоматизации коммуникации и взаимодействия с гражданами.

В настоящее время программа работает в тестовом режиме.

Чат-бот доступен по ссылке: здесь.

Сервис поможет узнать:

как подать дисциплинарную жалобу, обращение или запрос,

как попасть на личный прием к руководству Совета,

сведения об изменении территориальной подсудности дел отдельных судов,

возобновление работы судов,

вопросы судейской карьеры и многое другое.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.