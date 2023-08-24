У Высшего совета правосудия появился чат-бот: что он предлагает

В Высшем совете правосудия заработал чат-бот. Его внедрили для автоматизации коммуникации и взаимодействия с гражданами.
В настоящее время программа работает в тестовом режиме.
Чат-бот доступен по ссылке: здесь.
Сервис поможет узнать:
- как подать дисциплинарную жалобу, обращение или запрос,
- как попасть на личный прием к руководству Совета,
- сведения об изменении территориальной подсудности дел отдельных судов,
- возобновление работы судов,
- вопросы судейской карьеры и многое другое.
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