У Вищої ради правосуддя з’явився чат-бот: що він пропонує

У Вищої ради правосуддя запрацював чат-бот. Його запровадили для автоматизації комунікації та взаємодії з громадянами.
Наразі програма працює у тестовому режимі.
Чат-бот доступний за посиланням: тут.
Сервіс допоможе дізнатися:
- як подати дисциплінарну скаргу, звернення чи запит,
- як потрапити на особистий прийом до керівництва Ради,
- відомості про зміну територіальної підсудності справ окремих судів,
- відновлення роботи судів,
- питання суддівської кар’єри та багато іншого.
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