У Вищої ради правосуддя з’явився чат-бот: що він пропонує

Наразі програма працює у тестовому режимі.

У Вищої ради правосуддя запрацював чат-бот. Його запровадили для автоматизації комунікації та взаємодії з громадянами.

Наразі програма працює у тестовому режимі.

Чат-бот доступний за посиланням: тут.

Сервіс допоможе дізнатися:

як подати дисциплінарну скаргу, звернення чи запит,

як потрапити на особистий прийом до керівництва Ради,

відомості про зміну територіальної підсудності справ окремих судів,

відновлення роботи судів,

питання суддівської кар’єри та багато іншого.

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