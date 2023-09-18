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  1. В Україні

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» висунули на «Оскар» від України

18:11, 18 вересня 2023
«20 днів у Маріуполі» стане претендентом від України на потрапляння в номінацію Найкращий міжнародний повнометражний фільм.
Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» висунули на «Оскар» від України
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Фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста і режисера Мстислава Чернова висунули на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України. Про це повідомляє Українська кіноакадемія. 

"Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова", - йдеться в повідомленні.

У національному відборі, окрім "20 днів у Маріуполі", брали участь: "Залізні метелики" (Роман Любий), "Памфір" (Дмитро Сухолиткий-Собчук), "Терикони" (Тарас Томенко) і "ШТТЛ" (Адрієн Уолтер). 

Зазначимо, що фільм "20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі. Стрічка складається з кадрів, які Чернов з колегами відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про події у місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини. 

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