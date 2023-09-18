Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» выдвинули на «Оскар» от Украины

«20 дней в Мариуполе» станет претендентом от Украины на попадание в номинацию Лучший международный полнометражный фильм.

Фильм "20 дней в Мариуполе" журналиста и режиссера Мстислава Чернова выдвинули на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщает Українська кіноакадемія.

"Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Им стал фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова", - говорится в сообщении.

В национальном отборе, кроме "20 дней в Мариуполе", участвовали: "Железные бабочки" (Роман Любой), "Памфир" (Дмитрий Сухолиткий-Собчук), "Териконы" (Тарас Томенко) и "ШТТЛ" (Адриен Уолтер).

Отметим, что фильм "20 дней в Мариуполе" – документальная лента, созданная на основе материалов, снятых военным корреспондентом, фотографом, видеографом Мстиславом Черновым в осажденном россиянами Мариуполе. Лента состоит из кадров, которые Чернов с коллегами отправляли из Мариуполя в мировые СМИ, рассказывая о событиях в городе: гибели детей и взрослых, создании массовых могил, уничтожении российской авиабомбой роддома и других российских военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.