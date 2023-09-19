Может ли получить дополнительный социальный отпуск одинокая мать: разъяснение

Разъяснены права работницы по трудовому законодательству получения дополнительного социального отпуска.

Специалисты Управления инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказали, может ли получить дополнительный социальный отпуск одинокая мать, если она работает бухгалтером в ФЛП с февраля 2023 года.

Специалисты пояснили, что в справке с предыдущего места работы указано, что работница не воспользовалась этим отпуском в 2023 году и не указана компенсация за нее в связи с увольнением.

«Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» отменены любые требования к новому работодателю по перечислению компенсаций за неиспользованные отпуска», – говорится в сообщении.

Также согласно ч. 1 ст. 47 Кодекса законов о труде Украины, работодатель обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, письменное уведомление о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении (статья 116) и произвести с ним расчет в сроки, определенные ст. 116 настоящего Кодекса, а также по требованию работника внести надлежащие записи об увольнении в трудовую книжку.

В ведомстве отметили, что согласно ст. 117 КЗоТ Украины, в случае невыплаты по вине работодателя причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, определенные статьей 116 настоящего Кодекса, при отсутствии спора об их размере, предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета, но не более чем за шесть месяцев.

«Новый работодатель не обязан предоставлять дополнительный социальный отпуск. Работница должна обратиться к предыдущему работодателю для получения компенсации за неиспользованный отпуск, который должен был быть выплачен при увольнении», – говорится в сообщении.

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