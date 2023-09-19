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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

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Чи може отримати додаткову соціальну відпустку одинока матір: роз’яснення

07:50, 19 вересня 2023
Роз’яснено права працівниці щодо трудового законодавства отримання додаткової соціальної відпустки.
Чи може отримати додаткову соціальну відпустку одинока матір: роз’яснення
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Фахівці Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповіли, чи може отримати додаткову соціальну відпустку одинока матір, якщо вона працює бухгалтером у ФОП з лютого 2023 року.

Фахівці пояснили, що у довідці з попереднього місця роботи зазначено, що працівниця не скористалася цією відпусткою у 2023 році та не вказано щодо компенсації за неї у зв’язку зі звільненням.

«Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», скасовані будь-які вимоги до нового роботодавця щодо перерахування компенсацій за невикористані відпустки», – йдеться у повідомленні.

Також відповідно до ч. 1 ст. 47 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні (стаття 116) та провести з ним розрахунок у строки, визначені ст. 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки.

У відомстві зазначили, що згідно зі ст. 117 КЗпП України, у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу, за відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.

«Новий роботодавець не зобов'язаний надавати додаткову соціальну відпустку. Працівниця має звернутися до попереднього роботодавця для отримання компенсації за невикористану відпустку, яка мала бути їй виплачена при звільненні», – йдеться у повідомленні.

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