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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

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Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

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Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. В Україні

На Київщині припинили незаконну діяльність 5 гральних закладів

07:30, 19 вересня 2023
БЕБ провело обшуки у 5 гральних закладах та вилучило 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери та інше обладнання.
На Київщині припинили незаконну діяльність 5 гральних закладів
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Бюро економічної безпеки повідомило, що детективи БЕБ припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

У БЕБ відмічають, що заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.

«Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності», - сказано у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) триває.

Раніше ми писали, що у Києві припинили діяльність 13 гральних закладів.

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