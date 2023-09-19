На Київщині припинили незаконну діяльність 5 гральних закладів

БЕБ провело обшуки у 5 гральних закладах та вилучило 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери та інше обладнання.

Бюро економічної безпеки повідомило, що детективи БЕБ припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

У БЕБ відмічають, що заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.

«Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності», - сказано у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) триває.

Раніше ми писали, що у Києві припинили діяльність 13 гральних закладів.

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