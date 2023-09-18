Обговорять експорт зерна: Зеленський зустрінеться з Дудою 19 вересня в Нью-Йорку

Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрінуться на полях сесії Генеральної асамблеї ООН 19 вересня.

Президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня зустрінуться у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє Польське радіо.

Лідери держав мають намір обговорити, зокрема, питання українського зерна.

"У нас запланована двостороння зустріч. Така зустріч має відбутися", - сказав Дуда під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті поблизу Нью-Йорка.

Раніше Дуда заявив, що має намір обговорити із Зеленським, зокрема, питання українського зерна.

Нагадаємо, що Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

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