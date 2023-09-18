Обсудят экспорт зерна: Зеленский встретится с Дудой 19 сентября в Нью-Йорке

Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретятся на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 сентября.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда встретятся 19 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает Польское радио.

Лидеры государств намерены обсудить, в частности, вопросы украинского зерна.

"У нас запланирована двусторонняя встреча. Такая встреча должна состояться", - сказал Дуда во время пресс-брифинга в Джерси-Сити вблизи Нью-Йорка.

Ранее Дуда заявил, что намерен обсудить с Зеленским, в частности, вопрос украинского зерна.

Напомним, что Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

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