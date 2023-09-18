Украинцы, вернувшиеся из-за границы, будут получать выплаты ВПЛ

Однако помощь будут назначаться не сразу, а через 15-30 дней.

Украинцы, которые будут возвращаться из-за границы, будут иметь право на пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Однако помощь будут назначаться не сразу, а через 15-30 дней.

«Мы проводили совещание 12 сентября и собственно готовим изменения в постановление №709, которые будут предусматривать срок, после которого людям могут возобновить выплаты. Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить. А также у нас есть еще одно направление. К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям тоже будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь от государства», — отметила Верещук.

Изменения в постановление планируют принять до конца сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.