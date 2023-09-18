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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

  1. Общество

Украинцы, вернувшиеся из-за границы, будут получать выплаты ВПЛ

08:34, 18 сентября 2023
Однако помощь будут назначаться не сразу, а через 15-30 дней.
Украинцы, вернувшиеся из-за границы, будут получать выплаты ВПЛ
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Украинцы, которые будут возвращаться из-за границы, будут иметь право на пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Однако помощь будут назначаться не сразу, а через 15-30 дней.

«Мы проводили совещание 12 сентября и собственно готовим изменения в постановление №709, которые будут предусматривать срок, после которого людям могут возобновить выплаты. Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15-30 дней, это тот срок, после которого людям возобновят выплаты, если человек вернулся жить. А также у нас есть еще одно направление. К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям тоже будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь от государства», — отметила Верещук.

Изменения в постановление планируют принять до конца сентября.

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