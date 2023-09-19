Международная федерация борьбы выступила против рукопожатий украинцев и россиян на Чемпионате мира

Организация также запретила назначать судей из России на поединки с участием украинцев и наоборот.

Фото: ukrwrestling.com.ua

Международная федерация борьбы (UWW) рекомендовала украинским и российским спортсменам отказаться от рукопожатий на чемпионате мира-2023 в сербском Белграде. Об этом сообщает Sportarena.com.

Организация также запретила назначать судей из России на поединки с участием украинцев и наоборот.

Как известно, Чемпионат мира проходит в Белграде и завершится 24 сентября. На турнире разыгрываются 90 путевок на Олимпиаду-2024 в Париже.

На мировое первенство были допущены россияне в «нейтральном» статусе, среди которых борцы Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, участвовавшие в митинге в поддержку аннексии Крыма и войны в Украине.

За сборную Украины на ЧМ выступают борцы во всех весовых категориях. Среди них олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк, а также призеры Игр-2020 Парвиз Насибов и Ирина Коляденко.

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