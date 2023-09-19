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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Верховна Рада повернула спеціальні перевірки посадовців

Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки повинні подати низку документів, у тому числі, декларацію.

Верховна Рада змінила підхід до декларування об’єктів, що перебували у володінні або користуванні декларанта або членів його сім’ї

Об’єкти, що перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, треба буде декларувати по-новому.

Закон про електронне декларування спростить життя виконуючим обов’язки керівників державних підприємств, установ та організацій, - НАЗК

Кількість декларантів з числа очільників держпідприємств зменшиться орієнтовно на 50 000 осіб, - попередило НАЗК.

  1. У світі

Міжнародна федерація боротьби виступила проти рукостискань українців та росіян на Чемпіонаті світу

07:00, 19 вересня 2023
Організація також заборонила призначати суддів з рф на поєдинки за участю українців та навпаки.
Міжнародна федерація боротьби виступила проти рукостискань українців та росіян на Чемпіонаті світу
Фото: ukrwrestling.com.ua
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Міжнародна федерація боротьби (UWW) рекомендувала українським та російським спортсменам відмовитися від рукостискань на Чемпіонаті світу-2023 у сербському Белграді. Про це повідомляє Sportarena.com.

Організація також заборонила призначати суддів з рф на поєдинки за участю українців та навпаки.

Як відомо, Чемпіонат світу проходить у Белграді та завершиться 24 вересня. На турнірі розігруються 90 путівок на Олімпіаду-2024 у Парижі.

На світову першість було допущено росіян у «нейтральному» статусі, серед яких борці Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, які брали участь у мітингу на підтримку анексії Криму та війни в Україні.

За збірну України на ЧС виступають борці у всіх вагових категоріях. Серед них олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, а також призери Ігор-2020 Парвіз Насібов та Ірина Коляденко.

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