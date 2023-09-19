Міжнародна федерація боротьби виступила проти рукостискань українців та росіян на Чемпіонаті світу

Організація також заборонила призначати суддів з рф на поєдинки за участю українців та навпаки.

Фото: ukrwrestling.com.ua

Міжнародна федерація боротьби (UWW) рекомендувала українським та російським спортсменам відмовитися від рукостискань на Чемпіонаті світу-2023 у сербському Белграді. Про це повідомляє Sportarena.com.

Організація також заборонила призначати суддів з рф на поєдинки за участю українців та навпаки.

Як відомо, Чемпіонат світу проходить у Белграді та завершиться 24 вересня. На турнірі розігруються 90 путівок на Олімпіаду-2024 у Парижі.

На світову першість було допущено росіян у «нейтральному» статусі, серед яких борці Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков та Заур Угуєв, які брали участь у мітингу на підтримку анексії Криму та війни в Україні.

За збірну України на ЧС виступають борці у всіх вагових категоріях. Серед них олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, а також призери Ігор-2020 Парвіз Насібов та Ірина Коляденко.

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