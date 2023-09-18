Шеринг документів у Дії: як працює послуга

Наразі вже понад 16 млн разів українці скористалися сервісом «шеринг документів».

Українцям нагадали, як у Дії скористатися послугою шерингу документів.

Шеринг документів — це коли ви надсилаєте копію ID-картки, закордонного паспорта чи іншого документа через застосунок Дія.

Наразі вже понад 16 млн разів українці скористалися сервісом

Як це працює?

Компанія надсилає у вашу Дію запит на отримання копій. У запиті — назва компанії та документи, копії яких потрібні. Ви підтверджуєте запит Дія.Підписом. Компанія отримує цифрові копії документів одразу в систему чи на пошту. Без сканів, ксероксів і фотографій.

Раніше ми писали, що водії отримають більше послуг від сервісних центрів МВС дистанційно.

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