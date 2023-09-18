Військова пенсія: куди звертатись, якщо її нарахували неправильно

Бувають випадки, коли у військового можуть виникати сумніви, що пенсію йому нарахували правильно.

В Україні пенсійне забезпечення військових, які звільнені зі служби, регламентується законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Бувають випадки, коли у військового можуть виникати сумніви, що пенсію йому нарахували правильно. Як діяти в такому разі, розповів портал «На пенсії».

Фахівці радять звернутися не тільки до місцевого відділення Пенсійного фонду, а й до обласного Пенсійного фонду, а також до Пенсійного фонду України (м. Київ, вулиця Бастіонна, 9).

Вони також нагадали, що військові пенсії призначаються органами Пенсійного фонду на підставі даних про грошове забезпечення, що надаються військкоматами. В такому випадку питання можуть бути не так до Пенсійного фонду, як до органу, який видав довідку про розмір грошового забезпечення та всілякі надбавки до зарплати військовослужбовця.

Раніше ПФУ нагадав про особливості призначення пенсій за вислугу років військовим.

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