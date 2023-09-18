Военная пенсия: куда обращаться, если ее начислили неправильно

Бывают случаи, когда у военного могут возникать сомнения, что пенсию ему начислили правильно.

В Украине пенсионное обеспечение военных, уволенных со службы, регламентируется законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Бывают случаи, когда у военного могут возникать сомнения, что пенсию ему начислили правильно. Как поступить в таком случае, рассказал портал «На пенсии».

Специалисты советуют обратиться не только в местное отделение Пенсионного фонда, но и в областной Пенсионный фонд, а также в Пенсионный фонд Украины (г. Киев, улица Бастионная, 9).

Они также напомнили, что военные пенсии назначаются органами Пенсионного фонда на основании данных о денежном довольствии, предоставляемых военкоматами. В таком случае вопросы могут быть не столько в Пенсионный фонд, сколько в орган, который выдал справку о размере денежного довольствия и всевозможные надбавки к зарплате военнослужащего.

Ранее ПФУ напомнил об особенностях назначения пенсий за выслугу лет военным.

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