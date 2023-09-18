Шеринг документов в Дії: как работает услуга

Сейчас уже более 16 млн раз украинцы воспользовались сервисом «шеринг документов».

Украинцам напомнили, как воспользоваться услугой шеринга документов.

Шеринг документов – это когда вы отправляете копию ID-карты, загранпаспорта или другого документа через приложение Дія.

Сейчас уже более 16 млн. раз украинцы воспользовались сервисом

Как это работает?

Компания отправляет в вашу Дію запрос на получение копий. В запросе название компании и документы, копии которых нужны. Вы подтверждаете запрос Дія. Підпис. Компания получает цифровые копии документов сразу в систему или на почту. Без сканов, ксероксов и фотографий.

Ранее сообщалось, что водители получат больше услуг от сервисных центров МВД дистанционно.

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