Українці, які повернулися з-за кордону, отримуватимуть виплати ВПО

Однак допомогу призначатимуть не одразу, а через 15−30 днів.

Українці, які повертатимуться з-за кордону, матимуть право на допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Однак допомогу призначатимуть не одразу, а через 15−30 днів.

«Ми проводили нараду 12 вересня і власне готуємо зміни до постанови № 709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15−30 днів, це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити. А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави», — зазначила Верещук.

Зміни до постанови планують ухвалити до кінця вересня.

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