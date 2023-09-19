В Киевской области прекратили незаконную деятельность 5 игровых заведений

БЭБ провело обыски в 5 игровых заведениях и изъяло 64 комплекта компьютерной техники, видеокамеры и другое оборудование.

Бюро экономической безопасности сообщило, что детективы БЭБ прекратили деятельность 5 нелегальных игровых заведений, занимавшихся организацией и проведением азартных игр и лотерей в Белой Церкви. Об этом говорится на официальном сайте Бюро.

В БЭБ отмечают, что заведения работали длительное время без создания юридического лица и необходимых лицензий. Все они находились в нежилых помещениях.

«Детективы БЭБ провели обыски и изъяли 64 комплекта компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флеш-накопители, телефоны, устройства для проверки купюр, наличные деньги и другие технические средства. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 миллиона гривен.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве прекратили деятельность 13 игровых заведений.

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