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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада вернула специальные проверки должностных лиц

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

Закон об электронном декларировании упростит жизнь исполняющим обязанности руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, - НАПК

Количество декларантов из числа руководителей госпредприятий уменьшится ориентировочно на 50 000 человек, - предупредило НАПК.

  1. В Украине

В Киевской области прекратили незаконную деятельность 5 игровых заведений

07:30, 19 сентября 2023
БЭБ провело обыски в 5 игровых заведениях и изъяло 64 комплекта компьютерной техники, видеокамеры и другое оборудование.
В Киевской области прекратили незаконную деятельность 5 игровых заведений
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Бюро экономической безопасности сообщило, что детективы БЭБ прекратили деятельность 5 нелегальных игровых заведений, занимавшихся организацией и проведением азартных игр и лотерей в Белой Церкви. Об этом говорится на официальном сайте Бюро.

В БЭБ отмечают, что заведения работали длительное время без создания юридического лица и необходимых лицензий. Все они находились в нежилых помещениях.

«Детективы БЭБ провели обыски и изъяли 64 комплекта компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флеш-накопители, телефоны, устройства для проверки купюр, наличные деньги и другие технические средства. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 миллиона гривен.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве прекратили деятельность 13 игровых заведений.

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