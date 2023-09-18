Киянина оштрафували на 119 гривень за чіпляння до жінки у метро

Чоловік також має заплатити судовий збір у розмірі 536 гривень.

Печерський районний суд Києва оштрафував мешканця столиці, який у метро чіплявся до жінки та торкався її. Сума штрафу склала 119 грн. Про це йдеться у постанові суду.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався ввечері 10 серпня. На ескалаторі станції метро «Печерська» чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. У відповідь вона зробила зауваження. Порушник натомість показав непристойний жест у вигляді середнього пальця.

Суд оцінив цей вчинок як дрібне хуліганство.

Чоловік щиро розкаявся і підтвердив деталі інциденту, які було викладено в адмінпротоколі.

Окрім штрафу, він також має сплатити 536,8 грн судового збору.

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