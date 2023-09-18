Польща, Угорщина та Словаччина припиняють участь у платформі ЄС щодо зерна з України, — ЗМІ

Як повідомляється, після заяви України про порушення справи проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі країни відмовилися брати участь у роботі платформи щодо українського зерна в Брюсселі.

Польща, Угорщина та Словаччина вирішили більше не брати участі в роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо українського зерна. Так вони відповіли на заяву української сторони про намір судитися з цими країнами у Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це повідомляє польське видання PAP.

«Польща, Угорщина та Словаччина відмовляються від роботи в межах платформи через процедурну обережність і той факт, що Україна може використати інформацію, надану в межах координаційної платформи, проти цих трьох країн у розгляді в СОТ», — йдеться у повідомленні.

У роботі цієї платформи брали участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії, Єврокомісії та України. Зустрічі відбувались у Брюсселі.

Також, за даними PAP, відкинули підготовлений Україною план дій щодо заходів контролю за експортом зернових, який, за задумом Єврокомісії, мав замінити односторонні заборони на імпорт української агропродукції.

Раніше ми писали, що прем’єр Румунії пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

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