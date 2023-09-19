Займалися збутом наркотиків із мільйонними оборотами: в Києві викрили злочинну групу

Збут наркотичних засобів вони організували через Інтернет.

Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві викрили злочинну групу з семи осіб. Вона займалася збутом наркотиків, маючи при цьому мільйонні обороти. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що щомісячний дохід учасників організованої групи міг становити до 3 млн грн.

За даними слідства, мешканці столиці розробили схему злочинної діяльності, використовуючи засоби конспірації. Вони координували діяльність спільників та розподіляли отриманий прибуток між членами групи.

Виготовляли наркотики у двох лабораторіях на території Київщини. Наркотичні засоби та інгредієнти до них зберігались за місцями проживання підозрюваних.

Як повідомляється, збут амфетаміну, кокаїну, канабісу, мефедрону та інших наркотичних засобів вони організували через Інтернет. Наркотики доставлялися по всій території України поштою або у формі «закладок».

Зазначається, що просуванням своїх ресурсів підозрювані займалися у даркнеті. Для конспірації хостинг-провайдером сайту виступала компанія, зареєстрована в одній з країн Центральної Америки. Вебресурс містив детальний опис кожного «товару» з описом ефектів від вживання, алгоритм дій для оплати криптовалютою, а також інструкцію на випадок можливого неотримання замовлень. Покупці навіть могли залишити відгук про якість «товару» та обслуговування.

Правоохоронці провели 43 обшуки під час яких вилучено наркотичні та психотропні речовини загальною вагою понад 10 кг, прекурсори, зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, приладдя для виготовлення та фасування наркотовару та готівку.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Перевіряється причетність до протиправної діяльності інших осіб.

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