Германия передаст Украине пакет помощи на €400 млн, но без ракет Taurus — министр обороны

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 миллионов евро. Прежде всего украинские военные получат боеприпасы. Однако помощь не содержит нового оружия, в том числе ракет Taurus. Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Bild.

«Боеприпасы — это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны», — подчеркнул Писториус.

Так, пакет будет включать дополнительные фугасные, минометные, минно-ракетные боеприпасы. Также Германия передаст бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду и генераторы.

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что федеральное правительство еще не решило, отправлять ли Украине крылатые ракеты Taurus. Он рассказал, что Минобороны выясняет, смогут ли украинские военные применять эти ракеты без учений или цифровой помощи от немецкой армии.

«Это обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить различные политические, правовые, военные и технические аспекты. Это нелегко», — заявил Писториус.

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