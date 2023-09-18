Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Уклонистов смогут найти с помощью данных Налоговой службы, реестров должников и приписки к семейным врачам, - большая группа с разных фракций внесла законопроект

Вычислить уклонистов станет проще: в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому Налоговая служба, Минюст и МВД будет передавать личные данные о военнообязанных в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Совет судей избрал заместителя члена Совещательной группы экспертов

Владимир Кузьменко будет заменять Ярослава Романюка в случае его отсутствия.

Ярослав Романюк избран членом Совещательной группы экспертов по квоте ССУ

Бывшего председателя Верховного Суда Украины поддержали 22 члена Совета судей Украины.

Совет судей определил фаворита в голосовании на должность члена Совещательной группы экспертов

Победителем рейтингового голосования стал судья ВСУ в отставке Ярослав Романюк.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

  1. В Украине
  2. / В мире

Германия передаст Украине пакет помощи на €400 млн, но без ракет Taurus — министр обороны

21:41, 18 сентября 2023
В новом пакете будут дополнительные фугасные, минометные, минно-ракетные боеприпасы.
Германия передаст Украине пакет помощи на €400 млн, но без ракет Taurus — министр обороны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 миллионов евро. Прежде всего украинские военные получат боеприпасы. Однако помощь не содержит нового оружия, в том числе ракет Taurus. Об этом он заявил в комментарии немецкому изданию Bild.

«Боеприпасы — это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны», — подчеркнул Писториус.

Так, пакет будет включать дополнительные фугасные, минометные, минно-ракетные боеприпасы. Также Германия передаст бронированные автомобили, системы разминирования, зимнюю одежду и генераторы.

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что федеральное правительство еще не решило, отправлять ли Украине крылатые ракеты Taurus. Он рассказал, что Минобороны выясняет, смогут ли украинские военные применять эти ракеты без учений или цифровой помощи от немецкой армии.

«Это обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить различные политические, правовые, военные и технические аспекты. Это нелегко», — заявил Писториус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді