Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН, фото

У Зеленского запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и американским бизнесом.

Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Нью-Йорк. Глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский сообщил, что сразу по приезду поехал навестить украинских военных, проходящих лечение в Нью-Йорке.

"Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам", - написал Зеленский в Телеграм.

На Генеральной Ассамблее ООН он планирует выступиь с четким предложением по Уставу организации.

"Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", — подчеркнул Президент.

Также в Вашингтоне у главы государства запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и американским бизнесом.

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