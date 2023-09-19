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Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

Ухилянтів зможуть знайти за допомогою даних Податкової служби, реєстрів боржників та приписки до сімейних лікарів, - велика група з різних фракцій внесла законопроект

Вирахувати ухилянтів стане простіше: до Верховної Ради внесли законопроект, за яким Податкова служба, Мінюст та МВС буде передавати особисті дані про військовозобов’язаних до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

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Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою, — Білий дім

09:12, 19 вересня 2023
Президент США хоче почути від Зеленського його особисту оцінку контрнаступу.
Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою, — Білий дім
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Американський президент Джо Байден хоче почути особисто від Президента України Володимира Зеленського про розвиток подій на фронті. Зокрема, він хоче дізнатись про прогрес контрнаступу ЗСУ. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу. 

"Байден з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - сказав Кірбі.

Окрім того, за його словами, Байден хоче запевнити Зеленського, що, "коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься".

Кірбі зазначив, що зустріч президентів у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час".

Також представник Білого дому підтвердив, що Зеленський під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США.

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", - додав Кірбі.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до США і розкрив плани візиту.

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