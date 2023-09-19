Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою, — Білий дім

Президент США хоче почути від Зеленського його особисту оцінку контрнаступу.

Американський президент Джо Байден хоче почути особисто від Президента України Володимира Зеленського про розвиток подій на фронті. Зокрема, він хоче дізнатись про прогрес контрнаступу ЗСУ. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

"Байден з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - сказав Кірбі.

Окрім того, за його словами, Байден хоче запевнити Зеленського, що, "коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься".

Кірбі зазначив, що зустріч президентів у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час".

Також представник Білого дому підтвердив, що Зеленський під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США.

"Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден", - додав Кірбі.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до США і розкрив плани візиту.

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