В ГСЧС показали последствия попадания дронов в промышленные склады во Львове, фото

После попадания возник сильный пожар, спасатели ликвидируют последствия.

Фото: ГСЧС

Как мы писали, под утро Львов атаковали российские дроны-камикадзе. В результате атаки три БПЛА попали в промышленные склады. В ГСЧС показали последствия "прилета".

После удара возник сильный пожар.

"Около 5 утра российские беспилотники атаковали город. В результате возник пожар 3-х складских построек на площади 9 тыс. 450 кв.м. Есть пострадавшие. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

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