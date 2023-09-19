Перетворила квартиру в «спостережний пункт» і коригувала удари по ЗСУ: у Слов’янську затримали інформаторку рф

СБУ затримала у Слов’янську інформаторку рф, яка з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ.

Джерело фото: СБУ

На Донеччині контррозвідники СБУ затримали ворожу коригувальницю, яка намагалася виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари, – повідомляє пресслужба Служби безпеки.

Ворожа агентка намагалася виявити локації та маршрути переміщення військ Сил оборони України, зокрема артилерії, включаючи реактивні системи залпового вогню, які були задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

Для здійснення своєї шпигунської діяльності, фігурантка влаштувала власну квартиру у спостережний пункт, звідки можна було відслідковувати переміщення українських військ.

Зібрана інформація передавалася на один з прокремлівських Телеграм-каналів, що адмініструються представниками російських спецслужб.

В результаті спільних контрдиверсійних заходів співробітників СБУ і правоохоронних органів було затримано зловмисницю. Їй пред'явлено підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України за незаконне поширення інформації про переміщення військової техніки та військового обладнання в Україну.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою для зловмисниці, і їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

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